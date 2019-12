Egitto: paese ospita 5 milioni di stranieri in fuga da conflitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è un paese che ospita 5 milioni di stranieri in fuga da conflitti. E' quanto è emerso ieri da un rapporto della Missione permanente d'Egitto a Ginevra che ha organizzato un evento a margine del primo Forum mondiale sui rifugiati, la più grande conferenza internazionale tenuta in questo campo. L'evento collaterale, intitolato "Valutazione dei contributi dei paesi ospitanti nella protezione, nell'accoglienza e nel sostegno ai rifugiati", ha visto l'ambasciatore Hamdi Sanad Loza, viceministro degli Affari esteri per gli affari africani, come relatore principale. Quest’ultimo ha parlato degli sforzi dell'Egitto come paese ospitante per oltre 250 mila rifugiati provenienti da 59 paesi registrati dall'Unhcr, insieme ad altri 5 milioni di stranieri “in fugga principalmente da conflitti, violenze e persecuzioni, e che vengono trattati in modo simile ai rifugiati", ha sottolineato Loza, citato dal quotidiano egiziano “Al Masry al Youm”. (Res)