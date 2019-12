Libia: portavoce Lna, avanziamo lungo Tarek al Matar a sud di Tripoli

- Le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) stanno avanzando sulla strada dell'aeroporto Tarek al Matar a sud di Tripoli per cingere d'assedio nuove aree sotto il controllo delle milizie del Governo di accordo nazionale (Gna). Lo ha detto Khaled al Mahjoub, portavoce delle truppe del generale Khalifa Haftar a Tripoli, citato dall’emittente televisiva “Sky News Arabia”, per metà di proprietà della famiglia regante negli Emirati Arabi Uniti, paese che sostiene le istanze del generale libico. Secondo questa fonte, ripresa anche in Egitto dal quotidiano “Al Maasry al Youm “, le forze dell’Lna si sono "allineate" in diverse aree di Tripoli per eliminare le "milizie" nemiche e per passare dalla periferia all'interno della capitale Tripoli. (Bel)