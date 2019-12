Mauritania: firma di un accordo per l'impiego di 6 mila lavoratori

- Il ministro della Mauritania per l'impiego, la gioventù e lo sport, Taleb Ould Sid'Ahmed, e il presidente dell'Unione nazionale dei datori di lavoro della Mauritania Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, hanno firmato ieri un accordo in base al quale il sindacato si impegna a impiegare 6 mila lavoratori prima della fine della prima metà del prossimo anno. Questo accordo, secondo il ministro, è un vantaggio per il popolo mauritano, la maggioranza e l'opposizione, aggiungendo che l'occupazione dei giovani e il miglioramento delle loro competenze figurano in modo prominente nel programma elettorale del presidente Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. (Res)