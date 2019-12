Pa: Dadone, per semplificazione convinto lavoro squadra ministri sotto guida Conte

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, per affrontare le criticità derivanti dalla "complicazione burocratica" che affligge l'intero Paese intende, per la parte di sua competenza, "innanzitutto promuovere un convinto lavoro di squadra dei ministri, nel rispetto dei precipui ambiti di competenza, sotto la guida del presidente del Consiglio per realizzare azioni coordinate di semplificazione amministrativa e normativa". Nel corso della sua audizione a palazzo San Macuto presso la commissione bicamerale per la Semplificazione, il ministro ha poi sottolineato: "Come ho preannunciato la nuova fase di semplificazione che l’esecutivo intende avviare rappresenta uno dei driver indispensabili dell’attuazione del suo programma, basti pensare ad esempio alle misure di semplificazione per accelerare il Green new deal, lo sviluppo dell’utilizzo delle energie rinnovabili, la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo del suolo, il contrasto alle diseguaglianze, la realizzazione di un piano straordinario di investimenti per il Sud, la digitalizzazione nonché alla necessità di coniugare la lotta all’evasione fiscale con la semplificazione degli adempimenti fiscali". E ancora per colmare "la grande distanza tra norme e princìpi di semplificazione presenti nella legge sul procedimento amministrativo e la loro effettiva implementazione", Dadone punta ad "adottare un approccio che ponga al centro il risultato per i cittadini e le imprese", così come intende "fare nella riqualificazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni e nella valutazione del personale. Il fulcro di tutto è quindi - ha aggiunto - l’orientamento al risultato e il costante monitoraggio del raggiungimento dello stesso".(Rin)