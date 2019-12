Cina: inviato in Siria, Pechino sarà "uno dei principali attori" per ricostruzione paese

- La Cina svolgerà un ruolo attivo nella ricostruzione della Siria: lo ha detto oggi l'inviato speciale del paese per la Siria Xie Xiaoyan. Secondo quanto dichiarato il 16 dicembre scorso dal presidente siriano, Bashar al Assad, in un’intervista all’emittente televisiva cinese “Phoenix”, la Siria ha avviato quest’anno un dialogo serio con il governo di Pechino sulle modalità di partecipazione al progetto della nuova via della Seta (Belt and Road Initiative). “Al momento la Siria non fa parte del tracciato”, ha aggiunto Assad, spiegando che Damasco e Pechino hanno avviato un dialogo che riguarda le infrastrutture, “uno degli aspetti più importanti che potrebbero consentire alla Siria di far parte della nuova via della Seta”.(Cip)