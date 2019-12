Credito: Patuanelli, serve ragionamento serio su controlli istituti vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è una difficoltà degli organi di vigilanza di svolgere fino in fondo il loro compito di vigilanza. Non è possibile che si presentino ciclicamente questi casi". Lo ha affermato il ministro dell Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Non si può continuare in questo modo perché poi a farne le spese sono i cittadini che investono in obbligazioni - ha aggiunto il ministro - E’ però la seconda volta, da quando il M5s è al governo, che si interviene in tempo per non creare danni ai cittadini. Va fatto un ragionamento molto serio sui controlli degli istituti di vigilanza perché è inaccettabile che si continui così”.(Com)