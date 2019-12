Corea del Sud: Seul aderirà alla coalizione a guida Usa nello Stretto di Hormuz

- Il governo della Corea del Sud intende aderire alla coalizione internazionale a guida statunitense per la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, inviando un contingente militare in quella regione all’inizio del prossimo anno. Secondo fonti militari citate dalla stampa sudcoreana, la Corea del Sud potrebbe aderire all’iniziativa con il cacciatorpediniere da 4.400 tonnellate Wang Geon, parte dell’unità antipirateria Cheonghae. La nave da guerra lascerà il porto di Busan alla fine di dicembre, per subentrare a un altro cacciatorpediniere, il Kang Gamchan, che attualmente opera nel Golfo di Aden. (segue) (Git)