Corea del Sud: Seul aderirà alla coalizione a guida Usa nello Stretto di Hormuz (2)

- Il governo della Corea del Sud sta studiando da settimane un impegno militare diretto a garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, apparentemente in risposta alle pressioni in tal senso da parte degli Stati Uniti. Secondo una recente nota ufficiale della presidenza sudcoreana, il Consiglio di sucrezza nazionale ha discusso sforzi tesi a proteggere le navi e i cittadini sudcoreani “nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz”. La nota ufficiale non fornisce altri dettagli in merito ai contenuti della recente riunione, presieduta dal direttore della sicurezza nazionale presso l’ufficio di presidenza, Chung Eui-yong. Ad oggi non esiste alcuna conferma di una richiesta formale degli Usa a Seul, affinché quest’ultima entri a far parte della coalizione internazionale per la sicurezza marittima nel Golfo persico, in un contesto di fortissima tensione tra Washington e l’Iran. (Git)