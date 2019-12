Imprese: Cina, dal 2020 Tesla valuta taglio del 20 per cento prezzi Modello 3 (2)

- Ad ottobre, Tesla ha affermato che la Cina il più grande mercato per le berline premium di medie dimensioni e ritiene che il paese possa diventare il più grande mercato per il Modello 3, i cui costi di produzione saranno inferiori del 65 per cento rispetto allo stesso modello realizzato negli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" secondo cui Tesla ha battuto le aspettative del mercato di registrare un reddito netto di 143 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2019, con un occhio al mercato cinese più promettente per i suoi popolari veicoli elettrici. (segue) (Cip)