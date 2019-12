Pa: Dadone su semplificazione, no a nuove norme annuncio, sì a riduzione costi e tempi burocrazia

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, sul fronte della Semplificazione ha puntualizzato: "Non servono nuove norme 'annuncio', né la propaganda a cui qualcuno pensava di abituare i cittadini". Nel corso della sua audizione a palazzo San Macuto presso la commissione bicamerale per la Semplificazione, il ministro ha spiegato di voler "abbandonare l’approccio finora adottato in maniera miope", che misura la semplificazione "sulla base del numero delle norme introdotte o eliminate" e di voler piuttosto "avviare una nuova fase che si focalizzi sulla riduzione dei costi della burocrazia e dei tempi effettivamente percepiti da imprese e cittadini". (Rin)