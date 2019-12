Libia: “Al Jazeera”, Onu chiede di fermare escalation, Putin parla con Erdogan e Macron

- Le Nazioni Unite hanno invitato a fermare l'attuale escalation in Libia e a sostenere la comunità internazionale nel trovare una soluzione pacifica e politica alla crisi, mentre la diplomazia internazionale accelera le sue attività per trovare una soluzione. Questa la lettura dell’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, considerata vicina alle istanze del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. I leader di Turchia, Germania e Francia - sottolinea la tv araba - hanno discusso con il presidente russo Vladimir Putin degli sviluppi della situazione alla luce della campagna in corso delle forze del generale Khalifa Hafter su Tripoli. “È importante che la comunità internazionale sostenga gli sforzi del popolo libico e gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, per porre fine al conflitto”, ha affermato Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite. "Continuiamo a chiedere la fine dell'escalation e il sostegno attivo di tutti i libici e attori internazionali in Libia, per trovare una soluzione pacifica e politica per porre fine al conflitto e affrontarne le cause", ha aggiunto. (Res)