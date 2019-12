Bolivia: oggi riunione straordinaria Osa su situazione nel paese

- Il consiglio permanente dell’Organizzazione degli stati americani (Osa) si riunisce oggi in sessione straordinaria per discutere della situazione in Bolivia. Lo riferisce un comunicato dell’organizzazione panamericana. La scorsa settimana l'Osa ha presentato 91 "raccomandazioni" utili a rafforzare le istituzioni in vista delle prossime scadenze elettorali. Il documento, elaborato per rispondere alle carenze mostrate dalle contestate elezioni presidenziali del 20 ottobre, si articola in otto "aree di lavoro", alcune delle quali richiedono una applicazione "urgente". Tra le altre cose, si invitano le autorità a selezionare i membri del Tribunale elettorale e i presidenti di seggio in maniera trasparente e meritoria, aumentare le misure di sicurezza sulla stampa, gestione e trasferimento del materiale elettorale e prevedere la presenza di rappresentanti di partito nella Commissione di voto all'estero. Al tempo stesso si suggeriscono cambi per aumentare i livelli di controllo esterno e interno dei processi, con auspicati miglioramenti nella trasparenza del voto. (segue) (Was)