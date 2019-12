Bolivia: oggi riunione straordinaria Osa su situazione nel paese (2)

- Il segretario generale dell'Osa, l'uruguaiano Luis Almagro, ha chiesto a La Paz di dare al più presto seguito alle raccomandazioni. "È fondamentale che si adottino le raccomandazioni della missione di osservazione dell'Osa in Bolivia, per offrire piene garanzia di trasparenza nelle prossime elezioni nel paese", ha scritto Almagro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Il documento raccoglie le conclusioni stilate dalla missione, stanziata nel paese per tutto il mese di ottobre e l'Analisi di integrità elettorale prodotta da una missione speciale sbarcata a La Paz dal 31 novembre al 9 dicembre. (segue) (Was)