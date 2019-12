Bolivia: oggi riunione straordinaria Osa su situazione nel paese (4)

- La missione dell'ente panamericano aveva chiuso il rapporto sulle elezioni, segnalando "manipolazioni dolose" e "parzialità" nel processo che ha portato alla vittoria, poi azzerata, di Evo Morales. La revisione dell'Osa era stata sollecitata dallo stesso governo Morales all'indomani delle prime voci di presunti brogli, seguiti dalle proteste delle opposizioni. Il documento, rilanciato dai media locali, parla di "gravi irregolarità" come "la mancata custodia degli atti" e la "perdita di materiale sensibile", definendo "inspiegabile" l'aumento del 5 per cento dei voti dati al partito di Morales, Mas (Movimento al socialismo). (segue) (Was)