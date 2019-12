Bolivia: oggi riunione straordinaria Osa su situazione nel paese (5)

- Per gli esperti, la frode si è sviluppata su due piani: si parla di una manipolazione dei verbali, portata avanti anche con la falsificazione delle firme degli scrutatori, e di irregolarità nel processo di conteggio, con l'invio del flusso di dati a due server "occulti e non controllati dal personale del Tribunale supremo elettorale" (Tse). Il tutto avrebbe portato a un grave squilibrio nell'esito finale. "L'analisi statistica rivela che la vittoria al primo turno di Evo Morales era statisticamente improbabile e che la sua proclamazione a presidente è stata fatto in virtù di un aumento massiccio e inspiegabile dei voti del Mas, in misura del 5 per cento finale del conteggio". (segue) (Was)