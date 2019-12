Iraq: prosegue ricerca di un candidato premier, domani giorno cruciale

- L'agenzia di stampa irachena “Ina” ha annunciato che Hassan Al Kaabi, il primo vicepresidente della Camera dei rappresentanti (parlamento) di Baghdad, ha incontrato capigruppo e rappresentanti dei blocchi politici per discutere del progetto di legge sulle elezioni alla Camera dei rappresentanti. Al Kaabi aveva affermato che il blocco parlamentare incaricato di formare il prossimo governo dovrebbe includerebbe l'alleanza che lo scorso anno ha concordato di nominare Adel Abdul-Mahdi come primo ministro. Ammar Al Shibli, membro della commissione giuridica parlamentare, ha dichiarato all’emittente televisiva qatariota "Al Jazeera" che la proposta di legge sulle elezioni legislative è pronta per essere presentata nella sessione di oggi del parlamento. (Irb)