Cina: entrate fiscali aumentate del 3,8 per cento sino a novembre

- Le entrate fiscali della Cina sono aumentate del 3,8 per cento su base annua a circa 17.900 miliardi di yuan (circa 2.600 miliardi di dollari) nei primi undici mesi del 2019, secondo i dati del ministero delle Finanze cinese. Il governo centrale ha raccolto circa 8.610 miliardi di yuan (1.230 miliardi di dollari) di entrate durante il periodo, in crescita del 4,8 per cento su base annua, mentre i governi locali hanno registrato ricavi in aumento del tre per cento a circa 9.290 miliardi (1.327 miliardi di dollari). In particolare, le entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto nazionale sono aumentate del 2,3 per cento su base annua, a circa 5.790 miliardi di yuan (oltre 827 miliardi di dollari), mentre quelle derivanti dall'imposta sui consumi domestici sono cresciute del 19,4 per cento a 1.240 miliardi di yuan(177, 1 miliardi di dollari). (segue) (Cip)