Cina: entrate fiscali aumentate del 3,8 per cento sino a novembre (2)

- Nei primi 11 mesi del 2019, le entrate derivanti dall'imposta sul reddito individuale sono diminuite del 26,8 per cento su base annua, raggiungendo i 950,2 miliardi di yuan (oltre 135,7 miliardi di dollari) nel periodo. I ricavi dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui consumi delle merci importate sono diminuiti dell'8,7 per cento a 1.470 miliardi di yuan (210 miliardi di dollari), mentre quelli delle tariffe sono diminuiti del 2,2 per cento. Secondo i dati del ministero, la spesa fiscale della Cina è cresciuta del 7,7 per cento su base annua a circa 20.650 miliardi di yuan (2.950 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-novembre. (segue) (Cip)