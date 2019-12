Cina: entrate fiscali aumentate del 3,8 per cento sino a novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo centrale ha speso un totale di 3.040 miliardi di yuan (434 miliardi di dollari) nei primi undici mesi dell'anno, in aumento dell'8,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre la spesa dei governi locali è cresciuta del 7,6 per cento anno su anno a 17.600 miliardi di yuan (oltre 2.514 miliardi di dollari). Le spese per il risparmio energetico e la protezione ambientale hanno registrato la crescita più rapida nel periodo, con un aumento del 14,3 per cento su base annua, ha affermato il ministero. (Cip)