Corea del Sud: l’export potrebbe tornare a crescere il prossimo anno (2)

- I prezzi delle esportazioni sudcoreane hanno segnato il terzo calo mensile consecutivo a novembre, in parte per effetto dell’apprezzamento della valuta locale sul dollaro. E’ quanto emerge dai dati pubblicati oggi dalla banca centrale di quel paese. L’indice dei prezzi di export denominati in won si è attestato a 97,11 a novembre, in calo dell’1,8 per cento rispetto al dato di ottobre (98,87), secondo i dati preliminari della Banca di Corea. La contrazione è ancora superiore se il dato viene paragonato a quello di novembre 2018 (meno 6,2 per cento). Il calo dei prezzi dell’export va a sommarsi a un calo delle esportazioni in termini di valore e volume, per effetto del rallentamento della domanda globale e delle ostilità commerciali Usa-Cina. (segue) (Git)