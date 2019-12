Corea del Sud: l’export potrebbe tornare a crescere il prossimo anno (4)

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato un calo del 20,8 per cento su base annua nei primi 10 giorni di novembre, principalmente a causa del calo delle spedizioni di semiconduttori e della minore attività cantieristica. Tra il 1° e il 10 novembre scorsi le esportazioni sudcoreane sono ammontate complessivamente a 11,9 miliardi di dollari, rispetto ai 15 miliardi di dollari del medesimo periodo dello scorso anno, secondo il Servizio delle dogane sudcoreano. Le esportazioni di semiconduttori e di navi sono calate rispettivamente del 33,3 e del 64,4 per cento. Le spedizioni di prodotti petroliferi e di automobili, invece, hanno segnato un calo del 27,1 e del 3,8 per cento su base annua. La Corea del Sud ha importato merci per 12,3 miliardi di dollari nei primi 10 giorni di novembre, in calo del 21,5 per cento su base annua. (segue) (Git)