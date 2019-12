Thailandia: conglomerati si contendono il primato del maggior progetto immobiliare

- Il più grande conglomerato industriale della Thailandia, Charoen Pokphand Grioup (Cp Group), e il suo rivale in affari, Tcc Group, si stanno affrancando dalle loro origini, nell’industria del cibo e delle bevande, e si contendono ora il primato del maggior progetto di sviluppo immobiliare del paese. Magnolia Quality Development, il ramo di sviluppo industriale di Cp Group, ha annunciato la scorsa settimana che aumenterà l’investimento nel suo mega-progetto residenziale The Forestias, alla periferia di Bangkok, sino a 125 miliardi di baht (4,1 miliardi di dollari). L’aggiunta di capitale consente al progetto di superare di poco quello recentemente intrapreso da Tcc Group, dal costo stimato in 3,9 miliardi di dollari. (segue) (Fim)