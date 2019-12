Trasporto aereo: China Southern e British Airways siglano accordo commerciale (2)

- Il nuovo aeroporto internazionale di Pechino Daxing è stato ufficialmente inaugurato dal presidente Xi Jinping il 25 settembre scorso. L'aeroporto è stato salutato come "una nuova potente fonte di sviluppo nazionale" durante una cerimonia supervisionata dal presidente Xi a cui hanno partecipato i principali funzionari del governo, tra cui He Lifeng, ministro responsabile della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e il vicepremier, Han Zheng. L'aeroporto a forma di fenice, la cui sigla è PKX, si trova a sud di Pechino e contribuirà ad allentare la pressione sull'aeroporto internazionale già operativo nel nord-est della capitale, dove i limiti di capacità spesso causano ritardi dei voli. Il progetto ha avuto un costo di 450 miliardi di yuan (50,7 miliardi di dollari) ed è stato completato in meno di cinque anni. (segue) (Cip)