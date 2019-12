Italia-Cina: Suzhou ospita evento a sostegno di Venezia

- Il Consolato Generale d'Italia a Shanghai, in accordo con il Comune di Venezia ed in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Cina (Ccic), ha organizzato un evento promozionale a Suzhou, per raccogliere adesioni alla campagna di solidarietà lanciata per preservare il patrimonio artistico e culturale della città lagunare italiana, a un mese di distanza dall'emergenza acqua alta. L'evento si è svolto in connessione con la terza edizione del Suzhou Business Forum, appuntamento annuale per incontri B2B fra aziende italiane, cinesi e straniere, alla presenza dei rappresentanti di Consolato, Ccic, Municipalità di Suzhou e Distretto di Xiangcheng, per una partecipazione complessiva di oltre 80 aziende. (segue) (Cip)