Italia-Cina: Suzhou ospita evento a sostegno di Venezia (2)

- "Vi porto il sincero saluto del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che è lieto di questa iniziativa che testimonia come gli aiuti non conoscano distanze né confini", ha affermato l'assessore del Comune di Venezia all'Urbanistica, edilizia, ambiente e città sostenibile Massimiliano De Martin, nel suo videomessaggio inviato all'evento. "Gli aiuti da Suzhou arrivano nel momento in cui le due città si preparano a rinsaldare la loro storica amicizia celebrando il 40mo anniversario del gemellaggio nel 2020", ha proseguito De Martin. Con l'appuntamento di Suzhou, primaria realtà economica del Jiangsu gemellata con Venezia dal 1980, si è voluto esprimere vicinanza e sostenere le iniziative di solidarietà avviate dal Comune di Venezia, con l'appoggio della Farnesina e della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo, si legge da un comunicato del consolato di Shanghai. (Cip)