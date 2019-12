Spazio: Cina, Centro di lancio satellitare Xichang effettuerà 20 lanci nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondato nel 1970, il Centro di lancio satellitare Xichang è uno dei tre principali centri di lancio nello spazio in Cina. Dal sito sono stati lanciati in orbita più di 160 veicoli spaziali tramite 142 lanci, che fanno di Xichang il sito di lancio più grande del paese. Da quando Xichang è diventato il primo sito di lancio nello spazio in Cina a ricevere una certificazione del sistema di gestione della qualità nel 2016, ha meticolosamente gestito il suo sistema di gestione integrato e si è impegnato per migliorare la sua capacità di lancio. "Il Centro ha aumentato la sua capacità di lancio a 20 missioni all'anno da due a tre lanci all'anno in passato", ha osservato Wang. Il centro di lancio ha inanellato 13 missioni di lancio di successo nel 2019. Presso il sito è attualmente in costruzione una nuova piattaforma di lancio per missili di nuova generazione. (Cip)