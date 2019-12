Cina: incidente miniera Sichuan, cinque vittime e 13 minatori salvati dopo 80 ore (2)

- Tredici squadre di soccorso con 251 persone si sono alternate nella ricerca dei dispersi; 14 ambulanze e 62 soccorritori sono stati inviati al sito e ogni minatore ha un team medico designato. Alle 7:56 di questa mattina (ora di Pechino) tutti i minatori sono stati tratti in salvo. Gli esperti hanno affermato che il sito dell'incidente si trova a circa 10 chilometri dall'ingresso della miniera e che i soccorritori hanno dovuto camminare per circa due ore per raggiungere il tunnel, attraverso un lungo passaggio sotterraneo con complicate condizioni idrogeologiche. Gli esperti hanno inoltre spiegato che i sistemi di elettricità, comunicazione e ventilazione erano stati tutti danneggiati e c'era il rischio di perdite di gas. "L'acqua nel tunnel era profonda fino alla vita in alcune aree ed era estremamente difficile camminare con 20 chilogrammi di attrezzatura", ha dichiarato Li Shunbin, uno dei soccorritori. (Cip)