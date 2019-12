Cina: conclusa visita in Europa del ministro degli Esteri Wang Yi (3)

- Il presidente del Consiglio europeo ha affermato che secondo Bruxelles il multilateralismo e la cooperazione internazionale sono la via maestra per affrontare le attuali sfide globali. La Cina ha un ruolo sempre più importante nelle Nazioni Unite e negli affari del mondo, ha detto Michel. È necessario che le parti rafforzino ulteriormente il dialogo, mantengano congiuntamente l'ordine e le regole internazionali, affrontino meglio sfide e minacce comuni e diano un nuovo slancio alle relazioni bilaterali, ha sottolineato il funzionario. Il presidente del Consiglio europeo ha inoltre aggiunto che l'Ue ritiene inoltre che la "Cooperazione 17+1" sia un importante complemento delle relazioni Ue-Cina. "L'Unione europea è pronta a collaborare con la Cina per preparare pienamente una serie di scambi ad alto livello previsti per il prossimo anno e per promuovere i progressi nel partenariato strategico globale fra le parti", ha ribadito Michel. (segue) (Beb)