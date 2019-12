Cina: conclusa visita in Europa del ministro degli Esteri Wang Yi (4)

- Il ministro degli Esteri della Cina, impegnato in un viaggio in Europa (14-17 dicembre), ha fatto tappa lunedì 15 dicembre a Lubiana, dove ha avuto colloqui col presidente della Slovenia Borut Pahor, il primo ministro Marjan Sarec, il ministro degli Esteri Miro Cerar e il presidente dell'Assemblea nazionale (la camera bassa del parlamento) Dejan Zidan. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale cinese "Xinhua". Wang ha ringraziato la Slovenia per il ruolo costruttivo svolto nella cooperazione tra la Cina e i paesi dell'Europa centrale e orientale (Ceec) e nella relazione tra la Cina e l'Unione europea, sostenendo che la Cina e l'Europa sono partner cooperativi più che concorrenti e che il loro consenso supera le divergenze. Pahor ha sottolineato che Pechino non è solo un importante partner economico di Lubiana, ma anche un partner politico e che la fiducia reciproca costituisce la base per l'approfondimento della cooperazione bilaterale. Secondo il capo di Stato della Slovenia, che ha espresso apprezzamento per il sostegno cinese al multilateralismo, è sbagliato considerare lo sviluppo della Cina come una minaccia. (segue) (Beb)