Cina: conclusa visita in Europa del ministro degli Esteri Wang Yi (5)

- Rivolgendosi alla 14ma riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Asia-Europa (Asem) a Madrid, Wang ha descritto il multilateralismo come una "chiave d'oro" per affrontare le sfide globali. "Qualunque sia la versione del multilateralismo, l'obiettivo è quello di promuovere la pace e lo sviluppo del mondo", ha detto Wang. Il ministro degli Esteri cinese ha esortato i paesi dell'Asia e dell'Europa a sostenere fermamente il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro e il sistema commerciale multilaterale con l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) come pietra angolare. Per quanto riguarda la 15ma riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica che la Cina ospiterà nel 2020, Wang ha dichiarato: "Attendiamo con impazienza un risultato ambizioso e un importante contributo alla risposta mondiale ai cambiamenti climatici". (segue) (Beb)