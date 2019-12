Cina: conclusa visita in Europa del ministro degli Esteri Wang Yi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'occasione, Wang ha inoltre incontrato suo omologo della Norvegia, Ine Eriksen Soreide. Wang ha affermato che con gli sforzi congiunti di entrambe le parti hanno superato le difficoltà nelle relazioni bilaterali e le hanno ricondotte sulla buona strada: l'importante consenso raggiunto tra i leader dei due paesi ha guidato lo sviluppo di legami bilaterali. "Nell'attuale situazione internazionale, Cina e Norvegia dovrebbero rafforzare il coordinamento e sostenere il multilateralismo, intraprendendo azioni contro l'unilateralismo e salvaguardando il libero scambio, che è nell'interesse di tutte le parti", ha affermato Wang. Soreide ha mostrato soddisfazione per lo slancio positivo delle relazioni Norvegia-Cina e ha ricordato che la visita di stato del re norvegese Harald V in Cina l'anno scorso ha avuto molto successo. "Ora gli scambi a vari livelli tra i due paesi sono frequenti mentre il commercio e l'economia si stanno sviluppando senza intoppi", ha detto Soreide. (segue) (Beb)