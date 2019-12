Cina: conclusa visita in Europa del ministro degli Esteri Wang Yi (9)

- Durante l'incontro avvenuto fra Wang Yi e il suo omologo dell'Indonesia, Retno Marsudi, le parti si sono impegnate a lavorare insieme per garantire la firma dell'Accordo di partenariato economico globale regionale (Rcep) il più presto possibile. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "La Cina è fermamente impegnata verso una maggiore apertura al mondo, e tutti i paesi sono invitati a condividere le opportunità di sviluppo da lei offerte. Dato che unilateralismo e protezionismo sono in aumento, dovremmo salvaguardare il multilateralismo e il libero scambio con azioni concrete", ha affermato Wang. Il ministro degli Esteri cinese ha poi rimarcato che Pechino è disposta a collaborare con tutte le parti per firmare quanto prima l'accordo Rcep, accogliendo sul mercato cinese prodotti di qualità superiore da tutti i paesi. (segue) (Beb)