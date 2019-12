Cina: conclusa visita in Europa del ministro degli Esteri Wang Yi (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro di Wang con il suo omologo delle Filippine, Teodoro Locsin, i due hanno concordato di promuovere la cooperazione bilaterale nello sfruttamento di petrolio e gas. Wang ha espresso un giudizio positivo in merito allo sviluppo delle relazioni sino-filippine, affermando che la Cina attribuisce grande importanza ai suoi legami con il vicino asiatico. Il ministro degli Esteri cinese ha sottolineato che la Cina è pronta a collaborare con le Filippine per attuare l'importante consenso raggiunto tra i due capi di Stato, e spingerà attivamente per progressi sostanziali nella cooperazione bilaterale nel settore petrolifero e del gas.Parlando a un evento ospitato dall'European Policy Center, Wang ha affermato che la Cina resta un paese in via di sviluppo, e non sarebbe giusto chiedere reciprocità tra un paese che si è sviluppato per diversi decenni e paesi che lo hanno fatto per secoli. Wang ha affermato che negli ultimi anni, a causa della rapida crescita dell'economia cinese, alcuni paesi in Europa tendono a guardare alla Cina come ad una economia sviluppata, e a giudicarla secondo gli standard corrispondenti. Wang ha osservato che la Cina rimane un paese in via di sviluppo, e sebbene sia oggi la seconda economia più grande del mondo, il suo Pil pro capite è solo un sesto di quello degli Stati Uniti e un quarto di quello dell'Unione europea. (Beb)