Energia: Giappone, contractor centrale nucleare Tokai chiedono più fondi per la sicurezza (6)

- I silo per lo stoccaggio dell’acqua contaminata presso la centrale nucleare Fukushima n.1 esauriranno la loro capacità massima entro l’estate del 2022. E’ il risultato dell’ultima proiezione commissionata dalle autorità giapponesi, che aumenta la pressione sul governo giapponese per una soluzione definitiva, che si ridurrà probabilmente allo sversamento in mare. Nelle vicinanze della centrale di Fukushima n.1 sono state posizionati 960 serbatoi con una capacità complessiva di circa 1,15 milioni di tonnellate d’acqua, dove viene stivata l’acqua piovana e di faglia contaminata dagli isotopi radioattivi della centrale. Tokyo ha valutato diverse soluzioni dopo il disastro del 2011, ma una commissione di esperti ha stabilito già nel 2016 che lo sversamento nell’oceano sia l’opzione più rapida e meno dispendiosa. Tale opzione si scontra però con l’opposizione delle comunità locali, che temono le potenziali conseguenze per l’industria locale della pesca, e del governo della Corea del Sud. Il governo giapponese esita a dar seguito al piano anche in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo del 2020, per non compromettere l’immagine internazionale del paese. (segue) (Git)