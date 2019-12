Energia: Giappone, contractor centrale nucleare Tokai chiedono più fondi per la sicurezza (8)

- Il governo della Corea del Sud ha puntato l’indice contro i piani di smaltimento delle acque contaminate accumulate presso la centrale nucleare di Fukushima n.1. Il viceministro della Scienza e dell’Ict sudcoreano, Mun Mi-ock, ha sollevato la questione in occasione della 63ma conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che si è tenuta a Vienna lo scorso settembre. “Le questioni riguardanti lo smaltimento dell’acqua contaminata di Fukushima restano oggi prive di risposta, e contribuiscono ad aumentare la paura e la preoccupazione del mondo. Nel frattempo, alti funzionari del governo giapponese hanno recentemente dichiarato che il versamento (dell’acqua contaminata) in mare è inevitabile”, ha detto Mun. (segue) (Git)