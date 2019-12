Energia: Giappone, contractor centrale nucleare Tokai chiedono più fondi per la sicurezza (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una volta versata nell’oceano, la gestione dell’acqua contaminata di Fukushima non sarà più un problema domestico del Giappone, ma un grave problema internazionale”, ha aggiunto il viceministro. Il governo sudcoreano ha mobilitato una delegazione di funzionari dei ministeri della Scienza degli Esteri e della Commissione per la sicurezza nucleare per incontrare il segretario generale dell’Aiea, e sollecitarlo all’azione in merito alla questione. L’Aiea non dispone di alcuna autorità concreta sui singoli paesi membri, ma Seul ritiene che l’organizzazione potrebbe aumentare la consapevolezza della comunità internazionale in merito alla questione. (Git)