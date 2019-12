Hong Kong: volume export diminuito del nove per cento a ottobre

- Il volume delle esportazioni totali di beni di Hong Kong è diminuito del nove per cento su base annua a ottobre, secondo quanto riferito ieri dal Dipartimento censimento e statistiche del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Il volume delle importazioni di beni è diminuito dell'11,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I prezzi delle esportazioni di beni sono scesi dello 0,1 per cento mentre quelli delle importazioni sono aumentati dello 0,1 per cento. Su base destagionalizzata, il volume delle esportazioni di beni è aumentato dello 0,7 per cento nei tre mesi conclusisi a ottobre rispetto ai tre mesi precedenti, mentre il volume delle importazioni è sceso dell'1,4 per cento. Confrontando i primi dieci mesi dell'anno con lo stesso periodo del 2018, il volume delle esportazioni di beni è sceso del 6,2 per cento, mentre il volume delle importazioni di beni è diminuito dell'8,3 per cento. I prezzi delle esportazioni e delle importazioni di merci sono aumentati dell'1,4 per cento e dell'1,5 per cento nello stesso periodo. (segue) (Cip)