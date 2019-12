Hong Kong: volume export diminuito del nove per cento a ottobre (2)

- Il ruolo di Hong Kong nella finanza globale rimane intatto nonostante i gravi disordini sociali degli scorsi mesi, secondo quanto affermato in un rapporto di Fitch Ratings. "Finora ci sono poche prove che i disordini sociali a Hong Kong abbiano esercitato una influenza negativa sul suo ruolo di centro finanziario globale, anche in presenza di forti pressioni economiche a breve termine", scrive sul suo sito web l'agenzia di rating del credito. Fitch ha affermato che una serie di dati, tra cui la raccolta di fondi azionari e di capitale di debito, depositi nel settore bancario, registrazioni delle imprese e visti per l'occupazione, non ha mostrato segni di una retrocessione di Hong Kong. (segue) (Cip)