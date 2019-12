Hong Kong: volume export diminuito del nove per cento a ottobre (4)

- In un articolo pubblicato sul suo blog ufficiale intorno alla metà di novembre, il segretario delle Finanze del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Paul Chan, ha condannato le manifestazioni antigovernative violente avvertendo che i gravi disordini potrebbero causare ulteriori danni all'economia dell'ex colonia britannica. Chan ha affermato che la crescente pressione della crisi sociale in corso sull'economia rischia di esercitare i suoi effetti anche sul mercato del lavoro, causando un rapido aumento della disoccupazione se l'economia, e in particolare i consumi privati, continuerà a indebolirsi. Il prodotto interno lordo (Pil) di Hong Kong si è contratto del 2,9 per cento su base annua nel terzo trimestre, in netto calo rispetto alla crescita dello 0,4 per cento nel secondo trimestre. Di conseguenza, il governo ha ridotto le sue previsioni sul Pil per il 2019 a un 1,3 per cento negativo. (segue) (Cip)