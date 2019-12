Hong Kong: volume export diminuito del nove per cento a ottobre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chan ha espresso preoccupazione per il fatto che le prospettive economiche per il quarto trimestre potrebbero essere anche peggiori, citando enormi cali nel numero di visitatori in entrata, nel volume delle vendite al dettaglio e nelle prestazioni delle attività di ristorazione osservate ad ottobre. Chan ha avvertito che la violenza e l'odio stanno divorando Hong Kong e che la società deve ora prendere più che mai le distanze dalla violenza. "Qualunque sia la scusa, non può essere la ragione della violenza. Se le persone usano la violenza per perseguire la cosiddetta giustizia, persino la vendetta, qual è la differenza tra loro e i terroristi?", ha affermato il funzionario. Fermare la violenza e ripristinare l'ordine sociale sono ora la priorità chiave del governo di Hong Kong, ha rimarcato Chan, chiedendo sostegno pubblico in questo momento critico. (segue) (Cip)