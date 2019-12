Usa-Bolivia: Trump appoggia presidente ad interim boliviana Anez

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso oggi il suo sostegno al presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, e ha denunciato le violenze in atto nel paese. "Supportiamo Jeanine Anez in Bolivia mentre lavora per garantire una transizione democratica pacifica attraverso elezioni libere", ha dichiarato Trump su Twitter. "Denunciamo la violenza in atto e coloro che la provocano sia in Bolivia che da lontano", si legge. Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono vicini alla popolazione della regione per la pace e la democrazia. Il 10 novembre scorso, il presidente boliviano Evo Morales si è dimesso dal suo quarto mandato in carica fuggendo in Messico dopo lo scoppio delle proteste. La seconda vicepresidente del Senato, la giurista dell'opposizione Jeanine Anez, si è autoproclamata presidente ad interim della Bolivia. (Was)