Usa-Emirati Arabi: in pericolo partecipazione degli Stati Uniti a Expo 2020

- La partecipazione degli Stati Uniti all'Expo 2020 di Dubai è a rischio dopo che il Congresso Usa non ha sollevato le restrizioni che impediscono l'utilizzo del denaro pubblico per la partecipazione all'Esposizione universale. Lo ha dichiarato la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, in un comunicato stampa, aggiungendo che i diplomatici statunitensi stanno valutando delle alternative per consentire al paese di partecipare. "L'incapacità della commissione per gli stanziamenti della Camera di includere negli stanziamenti di fine anno una proposta bipartisan che consentiva al dipartimento di utilizzare i propri fondi per la partecipazione a Expo 2020 Dubai è stata un'occasione mancata per gli Stati Uniti", si legge nella nota. Il dipartimento ha anche avvertito che così facendo si mette a repentaglio le candidature delle città di Minneapolis e Houston per ospitare le prossime edizioni di Expo, che si tradurranno in milioni di visitatori, miliardi di dollari di entrate e decine di migliaia di posti di lavoro per i cittadini statunitensi. (Was)