Usa: diplomatico William Taylor lascerà l'Ucraina all'inizio di gennaio

- William Taylor, principale diplomatico statunitense in Ucraina, lascerà la sua posizione il 1° gennaio. Lo riferisce la stampa Usa citando una fonte a conoscenza dei suoi piani. Taylor ha in programma di affidare le sue responsabilità di incaricato d'affari presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev all'attuale vice capo missione, Kristina Kvien, da 1° gennaio e di lasciare la capitale ucraina il giorno seguente. Taylor è stato un testimone chiave nell'indagine di impeachment della Camera dei rappresentanti sui rapporti del presidente Donald Trump con l'Ucraina. Il diplomatico statunitense ha testimoniato privatamente e pubblicamente dinanzi alla commissione Intelligence della Camera in relazione alle indagini, descrivendo un canale di politica estera non ufficiale guidato dall'avvocato personale di Trump Rudy Giuliani . (Was)