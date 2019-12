Imprese: Mise su Wanbao, verso il rientro nella gestione commissariale

- "Si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico il tavolo di crisi su Wanbao-Acc, presieduto dal vicecapo di Gabinetto Giorgio Sorial, a cui hanno partecipato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, la Regione Veneto, l’azienda e i sindacati". E' quanto si legge in una nota del Mise. "La delegazione aziendale cinese ha confermato l’intenzione di proseguire nel percorso di dismissione del sito produttivo di Mel (Bl), nonché la volontà di individuare nuovi possibili investitori attraverso un advisor - continua la nota -. Il Mise, insieme alle altre istituzioni presenti all’incontro, ha sottolineato come sia prioritario salvaguardare in tempi celeri gli attuali asset aziendali e a tal fine ha annunciato l’avvio della procedura per far rientrare l’azienda sotto la gestione commissariale, assicurando così sia la continuità produttiva che i lavoratori. Il management cinese di Wanbao-Acc ha manifestato la propria disponibilità a favorire la retrocessione dell’azienda al commissario straordinario". Per Sorial, "l’obiettivo è far proseguire la produzione nello stabilimento di Mel. L’impegno del governo, anche attraverso il commissariamento dell’azienda, ha proprio la finalità di assicurare la continuità produttiva nell’ottica di consentire all’azienda sia di ritornare ad essere competitiva sul mercato che di ricercare un nuovo investitore". (Com)