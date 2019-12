Rifiuti Roma: Ama, in linee guida piano industriale investimenti per 410 mln (2)

- "Tale piano - prosegue Ama - prende atto della carenza strutturale di impianti nella Regione Lazio che porta 945 mila tonnellate di rifiuti su base annua ad essere gestiti fuori Regione (elaborazioni Ref. Ricerche su dati Ispra) e della forbice esistente fra percentuale di raccolta differenziata e percentuale di riciclo imputabile alla qualità dei materiali. Gli obiettivi di tale piano sono: la sensibilizzazione a un approccio consapevole da parte dei cittadini alla gestione dei materiali post-consumo per la riduzione degli sprechi e quindi dei rifiuti; la sensibilizzazione a una raccolta differenziata intelligente che premia i prodotti con la più alta percentuale di riciclo; la sensibilizzazione degli Enti e degli organismi volti ad incentivare comportamenti virtuosi da parte del settore produttivo; l’equilibrio economico finanziario volto a garantire che una percentuale dei ricavi prodotti dai nuovi impianti possa essere destinata alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuove tecnologie di 'frontiera' volte a migliorare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e la trasformazione delle materie prime seconde in linea con l’evoluzione del mercato". (Com)