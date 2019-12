Libia: Di Maio, sentirò omologhi Usa, Russia e Turchia

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha dichiarato parlando oggi ai giornalisti al ritorno dalla missione in Libia che avrà colloqui telefonici con il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e con i ministri degli Esteri di Russia e Turchia, rispettivamente Sergej Lavrov e Mevlut Cavusoglu, per discutere la situazione nel paese. Di Maio ha anche annunciato che avrà colloqui con le controparti francese, britannica e tedesca per lavorare ad una missione in Libia a guida Ue. “E’ importante far sentire la presenza dell’Unione europea”, ha dichiarato il ministro, sottolineando che in Libia, l’Italia vuole essere in prima linea con un inviato speciale.(Sic)