Credito: Patuanelli, Lannutti persona più indicata per presiedere commissione su banche

- "Io credo che non si può discutere sulla capacità di Elio Lannutti: per la sua storia e competenza e la sua capacità di stare dalla parte di chi è stato truffato dalle banche, è la persona più indicata per essere presidente di quella commissione". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ospite di "Stasera Italia", su Rete4, sulla candidatura del senatore del Movimento cinque stelle alla guida della commissione parlamentare sulle banche. (Rin)