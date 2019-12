Usa: impeachment, repubblicano McConnell respinge richieste per nuovi testimoni

- Il capogruppo repubblicano al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha respinto oggi la richiesta dei Democratici di chiamare quattro funzionari della Casa Bianca come testimoni durante il processo di impeachment del presidente Donald Trump al Senato. Alla vigilia del voto di domani alla Camera dei rappresentanti, che quasi sicuramente sfocerà nell'impeachment di Trump, McConnell ha detto che non acconsentirà a chiamare nuovi testimoni, tra cui Mick Mulvaney, capo staff della Casa Bianca, e John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale. Il senatore Chuck Schumer, capogruppo dei Democratici, aveva insistito in una lettera a McConnell sulla necessità di ascoltare Mulvaney, il suo vice Robert Blair, Bolton e l'ufficiale dell'ufficio di gestione e bilancio Michael Duffey. La Camera discuterà domani gli articoli di impeachment (abuso di potere e ostruzione del Congresso) e voterà per mettere sotto accusa il presidente. Il processo al Senato inizierà a gennaio. Alcuni Democratici hanno suggerito che la portavoce Nancy Pelosi dovrebbe ritardare l'invio degli articoli per mantenere una certa influenza sul Senato controllato dai Repubblicani. (Was)