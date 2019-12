Libia-Turchia: Di Maio, ci saranno sedi per discutere veridicità e sostenibilità memorandum confini marittimi

- I memorandum d’intesa sottoscritti lo scorso 27 novembre a Istanbul dal premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, rappresentano un problema per due paesi dell’Ue e sono critici per l’intera Unione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando oggi ai giornalisti al suo ritorno dalla missione in Libia. Facendo riferimento in particolare all’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra Gna e Turchia, il ministro ha osservato che vi è “tutto da dimostrare” e vi saranno tutte le sedi “per discutere la veridicità e la sostenibilità di quell’accordo e quindi della individuazione dei confini marittimi”.(Sic)