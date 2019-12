Usa: Trump a Pelosi, Democratici stanno "dichiarando guerra alla democrazia americana"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato una lettera alla portavoce della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, dove viene accusata di aver dichiarato guerra aperta alla democrazia negli Stati Uniti avviando il processo di impeachment contro di lui. "Procedendo con l'impeachment illegale stai violando i tuoi giuramenti d'ufficio, stai rompendo il giuramento alla Costituzione e stai dichiarando guerra aperta alla democrazia americana", ha detto Trump nella lettera. L'inquilino della Casa ha quindi attaccato Pelosi e i Democratici. "Tutti, incluso te stessa, sanno cosa sta realmente accadendo”, ha detto Trump. "Il tuo candidato prescelto ha perso le elezioni nel 2016, (...) e tu e il tuo partito non vi siete mai ripresi da questa sconfitta. Quindi hai trascorso tre anni consecutivi nel tentativo di rovesciare la volontà del popolo americano e annullare i suoi voti. Vedi la democrazia come il tuo nemico!". Trump ha definito l'impeachment un colpo di stato illegale e ha affermato che qualsiasi membro del Congresso che voterà a sostegno mostrerà solo "quanto detesta veramente l'ordine costituzionale americano". Il presidente ha sostenuto che i Democratici stanno tentando di distrarre i cittadini statunitensi dalla forte economia e dai numeri sulla disoccupazione storicamente bassi, sottolineando che hanno apertamente chiesto l'impeachment dal giorno in cui è entrato in carica. (Was)